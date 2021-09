8. ja 9. septembril on Viljandis eriolümpia kergejõustikuvõistlused, mis on Berliini maailmamängude ja Šveitsi eriolümpia lahtiste suvemängude kvalifikatsioonivõistlused. Need toovad kokku rohkem kui 140 sportlast 26 asutusest, et võistelda seitsmel alal. Võistluste pidulikku avarongkäiku seekord ei ole.