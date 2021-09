Keskkonnakaitselubasid on kolme liiki: kompleksload, keskkonnaload ja registreeringud. Keskkonnaregistreeringuid antakse väikese keskkonnamõjuga tegevustele, selle alusel tegutsev ettevõte ei pea maksma riigilõivu ega saastetasu. Näiteks on registreeringut vaja väikestele katlamajadele ja tanklatele, aga ka pinnase või küttesüsteemi veekogusse paigaldamiseks või jäätmete vedamiseks. Keskkonnaregistreeringut vajavate tegevuste kohta saab lähemalt lugeda keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhataja Rein Kalle sõnul on lubade taotlejatele oluline, et menetlused käiksid kiiresti. "Seetõttu otsustasime infosüsteemi arendada nõnda, et lihtsamad registreeringud kontrollib nüüd spetsialisti asemel arvuti. Näiteks jäätmekäitluse valdkonnas anname aastas ligikaudu 600 registreeringut, edaspidi tehakse automaatne otsus nendest ligikaudu kolmandikule," lausus Rein Kalle.