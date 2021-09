Konfliktist hoidumiseks jääb koroonatõend küsimata

Augusti teisest poolest peavad toidukohad küsima koroonatõendit neilt klientidelt, kes einestavad kohapeal. Nii mõnedki teenindajad jätavad selle tegemata, sest see võib osutuda konflikti allikaks. Sakala kogemused Viljandi kesklinnas on näidanud, et tõendit pole päevasel ajal küsitud Vaga Mamas, Herr Arturis, kohvikus Viljandi ja Grand Hotel Viljandi restoranis.

Vaga Mama juhatuse liige Kamal Chalis ütles, et selle keti restoranides peab teenindaja küsima koroonatõendit, kuid põhjuseks, miks seda mõnikord tehtud ei ole, on töötajate puudus. Juhatuse liikme sõnul on piirangud teinud restorani elu märkimisväärselt keerulisemaks, sest inimesi käib vähem ning tihti on tulnud kliente ukselt tagasi saata. Mitmel korral on ette tulnud, et tõendita inimene seepeale töötajate peale vihastab, kuigi Chalise sõnul ei saa toidukoha pidaja sealjuures midagi otsustada.