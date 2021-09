Politsei Viljandi menetlusgrupi juht Dan-Kristjan Tops ütles, et 20-euroste valerahade kohta oli info korrakaitsjateni jõudnud müüjatelt, kes kahtlustasid, et tegu pole õige rahaga. "Need kaks päevase vahega asetleidnud vahejuhtumit on politseile teada ja on selgitamisel, kas need juhtumid võivad kuidagi omavahel seotud olla," lisas ta.