Helir-Valdor Seeder pääses taas haiglast koju

"Tänasest vahetasin palatiakna vaate tuttava koduaia vastu ja olen taas kodusel ravil," kirjutas Seeder täna hommikul oma Facebooki lehel. Ta tänab Viljandi haigla personali, aga lisab, et lükkaks järgmised kohtumised lõpmatult kaugesse tulevikku. "Koduarestis viibimise aeg sõltub nüüd tervise taastumisest. Loodetavasti saame peagi jälle silmast silma kohtuda!"

Koroonaviirusesse nakatunud ja seejärel raskekujulist COVID-19 haigust põdenud riigikogu liige, Viljandi volikogu esimees ja Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder pääses eelmine kord koju 24. augustil kokkuleppel, et haigla õde käib teda iga päev kontrollimas ja vajalikke raviprotseduure tegemas. Haiguse ägenemise tõttu pidi ta 28. augustil aga taas haiglasse minema.

Eelmisel nädalal kodus olles rääkis Seeder Sakalale, et oli end kehvasti tundma hakanud 14. augustil ning iga päevaga lisandus uusi tervisehädasid. Palavik tõusis 40 kraadi ligi ning seejuures kimbutasid teda lihasvalu, peavalu, hingamisraskused ja täielik isutus ning magamine osutus peaaegu võimatuks. 20. augustil pöördus ta haiglasse ning seal hakkas haigus kiirelt taanduma.

26. augustil tunnistas Seeder Elu24 ajakirjanikule, et ei ole veel jõudsalt paranenud ning haiguse kulgemisest oleks vara kokkuvõtteid teha. "See alles kulgeb, aga ikka parem on kui haiglasse minnes," nentis ta toona.