Neljapäeva hommikuks oli neist 49 puust, mis tööprojekti kohaselt tuli Uuelt tänavalt maha võtta, püsti veel paar pihlakat ning Viljandi abilinnapea Kalvi Märtini kinnitusel saab tänavaehitus nüüd projekti järgi jätkuda. Sama päeva õhtuks ootas ringkonnakohus Viljandi linnavalitsuse seisukohta kohtusse pöördunud mittetulundusühingu Päästame Eesti Metsad ning 13 eraisiku kaebuse asjus, millega vaidlustati nii uue tänava ehitusluba kui puude langetamiseks antud raieluba. Märtin kinnitas, et see seisukoht kohtule ka saadetakse, aga kella 14.30 ajal ei olnud see veel teele läinud.