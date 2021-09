Ugala avab hooaja armastuse ja kirega

Peoõhtu peaesineja on funkbänd Lexsoul Dancemachine. Bändi muusikas kohtuvad emotsioonid, mis sikutavad inspiratsiooni toorest ja tolmusest seitsmekümnendate funkist ning teisalt meloodilisest kuuekümnendate soulist. Veel astub lavale Viljandi oma ja etnomõjutustega ansambel Black Bread Gone Mad. Bändide vahele näeb Ugala teatel meelelahutuslikke etteasteid lavakunstikooli 15. ja 30. lennult.

"Mõned viljandlased ehk mäletavad, et 31 aastat tagasi tõi lavakunstikooli 15. lend eesotsas Merle Palmiste, Üllar Saaremäe, Garmen Tabori ja teistega Ugala suurele lavale "Suveöö unenäo". Lavastajaks oli nende kursuse juhendaja Kalju Komissarov," rääkis teatri turundus- ja avalike suhete juht Kätlin Sumberg. "Nüüd teeb sama 30. lend oma kursusejuhendaja Lembit Petersoni käe all."

Sumberg lisas, et midagi üllatavat on lubanud peokülalistele pakkuda nii praegused tudengid kui ka nende vanemad kolleegid, kes oma kursuseõe ja Ugala juhi Garmeni Tabori kutsel selleks üheks õhtuks Viljandisse on tulnud.