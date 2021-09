Nüüdseks on selgunud, et haldussuutlikkusega seonduvad probleemid on meie vallas oluliselt laiemad. Mida enam ennast vallas toimuvaga kurssi viia, seda nukram pilt avaneb. Käesolevas loos võtan luubi alla haldussuutlikkuse, juhtimise ja valimistega seonduva. Loodan, et see annab lugejale põgusa ülevaate reaalsest olukorrast ja pakub mõtteainet nii peatsetel valimistel kandideerijatele kui ka valijatele. Kas tegemist on valimiskampaaniaga või märkimisväärsete kitsaskohtade väljatoomisega, jäägu igaühe enda otsustada.