Viiratsis eaka naise tapnud mees astub kohtu ette

Mullu 20. mail sai politsei teate, et Viiratsi alevikus on ühes korteris abi vajav eakas naine. Meedikute saabudes selgus, et naine on surnud. Uurijad asusid kohe sündmuskohalt tõendeid koguma ning tegid teisi menetlustoiminguid, mis andsid põhjust arvata, et 70-aastase naise surm võis olla vägivaldne. Toona veel 34-aastane Reno Toss, kes oli naisele kiirabi kutsunud, oli raskes joobes ja viidi arestikambrisse kaineks magama, samas andsid tõendid põhjust arvata, et ta võis põhjustada naise surma. Surma põhjuse kindlakstegemiseks saadeti surnukeha kohtuarstlikule lahangule, mis kinnitas, et naise surm oli vägivaldne. Kaineks saanud mees jäi kahtlusalusena arestikambrisse.