Kõige keerulisemaks hindasid politseinikud liiklust Kesklinna kooli ümbruses, sest kuigi seal on ka tavaoludes väga keeruline autojuhtidel ja lastel hakkama saada ning mullu juhtus isegi, et kaks last said ühelt autolt kergelt müksata, on seal praegu tänavaremondi tõttu vaja toime tulla veel kitsamates oludes.