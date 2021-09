«Reformierakonna alusväärtused on Eesti kultuuriruumi kahjustavad, lausa otseselt tapvad,» sõnas Anzori Barkalaja juuni alguses Sakalas ilmunud loos. Nüüd ütles ta, et jääb toona väljaöeldud arvamuse juurde, kuid see laieneb ka teistele erakondadele ja mõtte taga on tema vaade kogu parteilisele tegevusele. "Partei kui inimeste koordineeritud tegevuse vorm on tagajärjepõhiselt olnud pigem eesti kultuuriruumi kahjustav. Välja arvatud lühike periood taasiseseisvumise järel, kui kõik oli nii laiali, et sisuinimesed said võrdlemisi vabalt toimetada ja teha," lausus ta ning lisas, et sama ütlusega vääriksid hindamist ka sotsid.