Maastikukaitseala asub Põhja-Sakala vallas Kootsi ja Vihi külas. Praeguse määruseni kandis kaitseala Navesti maastikukaitseala nime, kohanimenõukogu ettepanekul nimetatakse see aga ümber Vanaõue maastikukaitsealaks.

BNS vahendab, et kaitseala territoorium on olnud kaitse all 1990. aastast, kui Viljandi maakonnavalitsuse 21. augusti määrusega moodustati Navesti orundi luidete kaitseala. Kaitseala kaitsekorda uuendati, kui Viljandi maakonnavalitsuse 1992. aasta 9. novembri määrusega moodustati Navesti maastikukaitseala. Navesti maastikukaitseala välispiir ja kehtiv kaitse-eeskiri on kinnitatud valitsuse 1998. aasta 6. jaanuari määrusega.

Kaitseala eesmärk on kaitsta, säilitada ja tutvustada piirkonnale iseloomulikku maastikku, Vanaõue luiteid ja looduse mitmekesisust, aidata kaasa säästva puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ning tasakaalustatud keskkonnakasutusel. Samuti on eesmärk kaitsta teise kaitsekategooria liike kanakulli, metsist ja kevadristmadarat ning nende elupaiku.

Suuremal osa Vanaõue maastikukaitseala pindalast kasvavad metsakooslused, valdav on seal mustika ja pohla kasvukohatüüp ehk palumets. Luidetevahelistes lohkudes ja luidete servaaladel kasvab rabastuvat metsa. Luidetel valitseb puurindes mänd, luidetevahelistes lohkudes ja luidete servaaladel lisanduvad kuusk ja lehtpuud. Vanaõue maastikukaitsealal on palumetsad levinud 78, rabastuvad metsad 24 ja laanemetsad 18 hektari suurusel alal. Puistu on tugevalt mõjutatud kaitseala läbivatest radadest ja metsade majandamisest. Puistu keskmine vanus on 88 aastat ja üle 75-aastase metsa osakaal on 72 protsenti metsamaa pindalast. Vanemate puistudega metsaeraldiste vanus ulatub üle 140 aasta.

Vanaõue piiranguvööndi pindala on 86,5 hektarit ja selle eesmärk on kaitsta, säilitada ja tutvustada piirkonnale iseloomulikku maastikku, Vanaõue orundi luiteid ja looduse mitmekesisust, aidata kaasa säästva puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ning tasakaalustatud keskkonnakasutusele. Piiranguvöönd koosneb kolmest osast ja on piiritletud kaitseala välispiiri ja Sakala tee piiranguvööndiga.

Kaitsekorra väljatöötamisel on arvestatud kaitsealal leiduvate loodusväärtustega ja keskkonnaameti looduskaitse osakonna kaitse planeerimise büroo spetsialistide välitöödel saadud infoga.