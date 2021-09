Kooliteed alustas ligi 300 täiskasvanut

Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andras eestvedamisel istutatakse selle 30. tegutsemisaasta valguses igasse maakonda üks elukestva õppe puu, et tähistada õppimist kogu elukaare vältel. Pooltes maakondades on see juba tehtud ja ülejäänutesse kavandatakse istutamist sügise jooksul.