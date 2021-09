Direktor tuletas meelde, et 1. september on Eestis lipupäev, sest tarkusepäev on väga tähtis ja Eesti rahvas on juba kord hariduse usku. "Sulle, kes sa tuled esimesse klassi, tahan ma öelda, et sa oled meie kooliperre lahkesti teretulnud," toonitas Palo. "Muretsema ei pea sa aga millegi pärast, sest koolis käimine on seesama, mida sa oled juba ammu teinud: kui sa olid kodus, siis õppisid ju ema käest, isa käest, vanavanemate käest. Koolis läheb see õppimine edasi. Koht ja inimesed küll muutuvad, aga kõik see, mida sa oled oma elus seni iga päev teinud, jätkub. Ka mina ja kõik teised saalisviibijad õpivad praeguseni veel iga päev."