Mõisaküla kooli direktori Pirje Usina sõnutsi on koolis kokku 23 õpilast. Mullu oli neid 42. Kahanemise põhjus on direktori andmetel see, et mõned mitme lapsega pered on elukohta vahetanud. Koolis on veel klasse, kus õpilasi on vähem kui viis. Ühtki õpilast ei ole ka neljandas klassis: endisest kolmest õpilasest üks vahetas elukohta, teised kaks otsustasid minna suuremasse kooli.