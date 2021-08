Konteinerid on olnud pinnuks silmas Lääne 6 korteriühistule, sest on sageli ületäitunud ja prügi kandub sealt kaugemale. Juunis ütles abilinnapea Kalvi Märtin, et konteinerid viiakse sadakond meetrit eemale, Kodu ja Kolde tänava nurgale, sest praeguse koha on linn andnud maavahetustehinguga Viljandi Tarbijate Ühistule ja see tähendab, et sinna ei saa linn rajada avalike pakendikonteinerite tarbeks vajalikku alust, samal ajal lõppes aga just Kodu ja Kolde tänava nurgal asuva linna maa korrastamine ning sinna tekkis sobiv koht.