Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill sõnas, et politsei on kooli algusele murega mõelnud juba ammu ning eeskätt valmistab muret Kesklinna kool, mille juures on liiklus teeremondi tõttu ümber korraldatud. Lill rääkis, et mõni aeg tagasi suhtles politsei sel teemal linnavalitsusega ja pakkus omalt poolt lahendusi, kuidas liiklus ja parkimine võiks olla korraldatud. Nimelt loodeti, et kooli alguseks on teetööd Kooli ja Koidula tänava piirkonnas tehtud ja liiklejaid saaks juhatada sealtkaudu. "Linnavalitsus tuli oma plaanidega välja ja niimoodi jäigi. Omalt poolt lisasime ka sellise punkti, et linnavalitsus võiks organiseerida sinna reguleerijad," sõnas ta.