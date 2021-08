Viljandimaale lisandus 40 koroonapositiivset

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 334 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 7,5 protsenti. Neist 1266-l oli vaktsineerimiskuur lõpetatud ja 4095 olid vaktsineerimata.

Ööpäeva jooksul avati 20 COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 119 patsienti. Haiglaravil viibivatest patsientidest 95 ehk 79,1 protsenti on vaktsineerimata, neist sümptomaatilise COVID-i tõttu vajab haiglaravi 86 inimest.

Täna hommikuks oli vaktsineerimisi tehtud 726 054 inimesele, kellest 97 482 inimesel on kuur pooleli ja 628 572 inimesel lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 3871 doosi, kokku on manustatud 1 268 341 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 64,2 protsenti.