Transpordiamet soovitab asulates liigeldes tempo maha võtta

"Ligikaudu 90 protsenti jalakäijaõnnetustest toimub asulates," ütles transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert Liis Sepp. "Kõikidest eelmisel aastal hukkunutest olid 24 protsenti jalakäijad. Igal sõidukijuhil on vastutus teiste liiklejate ees. Me kõik soovime jõuda ohutult sihtpunkti."

Üks oluline õnnetuste juhtumise põhjus on tema sõnul kiiruse ületamine. 2020. aastal korraldatud küsitluse "Sõidukiiruse valik ja joobes juhtimine" tulemusena selgus, et linnades ja asulates sõidab lubatud suurima kiiruse piires 56 protsenti juhtidest, see arv oli 2019. aastal kahe protsenti võrra väiksem ehk 54. Piirkiirust ületab seega viimase küsitluse andmetel 44 protsenti vastanutest. Piirkiiruse ületamist põhjendati kõige enam teiste liiklejate kiirusest tingitud kiirusevalikuga ning möödasõidu sooritamisega.