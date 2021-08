Neli nädalat on aega kandideerida aasta kooliks

Neljandat aastat korraldatav konkurss on ellu kutsutud, et tunnustada koole, kus õppimine on inspireeriv ja uuenduslik. "Suvepuhkuselt naastes on aasta kooli konkursist osavõtmine kooliperedele suurepärane võimalus ühiselt midagi loovat ja lõbusat ette võtta," selgitas haridus- ja noorteameti peaspetsialist Kadri Ratas. "Nagu varasematel aastatel, ootame ka sel korral õpilastelt vahvat pealehakkamist, et koguda kokku see, mis annab kõige paremini edasi kooli ühtehoidvat ja inspireerivat õpikeskkonda."