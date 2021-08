Linnajuhid ootavad veel poolteist nädalat pakkumisi, et osta kõrgsurvepumpla kunstlume tootmiseks. Kaks lumekahurit on Viljandi spordikeskus juba ostnud ning kui kahurid ja pumpla on olemas ning paigas, on nende abil kavas hakata külmade ilmadega valmistama lund Huntaugu mäe platoole, millele saaks teha murdmaasuusatajatele umbes kilomeetri pikkuse raja.