Vihmast hoolimata januneb Võrtsjärv vee järele

Viimase aja sajud on mõjunud veekogudele erinevalt, mõni on kiiremalt kosunud, teine aga püsib ikka madalal.

Keskkonnaagentuuri hüdroloogia osakonna Tartu regiooni peaspetsialist-hüdroloog Tanel Toots ütles, et pärast suvist madalseisu 27. juulil on Viljandimaal kiiresti taastunud Tänassilma jõgi, kus praegu voolab tavalisest enam vett.

Eile, 27. augusti hommikul kella kaheksa ajal oli veetase 60 sentimeetrit üle nullpunkti. Aastate jooksul on selle kuupäeva keskmiseks kujunenud aga 47 sentimeetrit.

«Iga jõgi käitub vihmaga veidi isemoodi, aga üldjoontes võib öelda, et jõgede veetase on aegamisi tõusnud,» lausus Toots. «Aeglasele tõusule on samas vürtsi andnud kohati järsud kerkimised, eeskätt vihmale kiiresti reageerivatel veekogudel. Näiteks Tartumaal Reolas tõusis Porijõgi sel kuul ühe ööpäevaga pool meetrit, samuti ka Pedja jõgi Jõgevamaal Tõrves.»