Terviseamet teatas laupäeval, et Eestisse lisandus ööpäevaga 324 uut koroonaviirusesse nakatunut ning lausa 41 neist on Viljandimaa inimesed. Rohkem oli nakatunuid vaid Harju- ja Tartumaal, kus on ka elanike hulk mitu korda Viljandimaa omast suurem.