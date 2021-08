Uudises juhitakse tähelepanu, et 1870. aastatel ehitatud mõisa härrastemaja on värskelt taastatud ja selles asub üllatuslikult lasteaed. Olenemata aga uhketest ruumidest, meeldib lastele ikkagi rohkem aega veeta õues.

Lasteaia juhataja Astra Jamnes annab Saksamaa televaatajale ülevaate sellest, kuidas vanas majas on lasteaiaruumid renoveeritud niimoodi, et enam kui sada aastat vanad detailid on alles jäetud. "See ei ole mitte ainult Eesti, vaid kogu maailma kauneim lasteaed," lõpetas Jamnes.