Kui tavaliselt kulub töökojas ühes kuus elektrit 30-40 euro eest, siis aprilli arve oli äkki 286 eurot. Samas suurusjärgus oli ka mai arve. "Summad on tegelikult väikesed ja mina poleks neid tähele pannudki, kui raamatupidaja poleks küsinud, et mis juhtunud on," tunnistas Kärstna Vilja juht Valmar Haava.