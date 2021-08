Et politsei- ja piirivalveameti Viljandi teeninduses on üks töötaja haige ja teine puhkusel, abistab ID-kaardi ja passi uuendajaid vaid üks teenindaja. Olukord ärritab pahaaimamatult kohale tulnud kodanikke, kellest nii mõnigi on lahkunud järjekorrast enne teenindajani jõudmist.