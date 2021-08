«Usun, et Tarvastu gümnaasium sai asjaliku juhi. Karlile on see küll alles esimene kool, mida ta juhtima asub, kuid isikuomadustelt võiks ta olla just see inimene, keda kool vajab. Ta teab hästi, mida tähendab väikese kogukonna eestvedamine, ning usun, et ta oskab Tõrvast saadud kogemusi edukalt Tarvastu kooli heaks tööle panna,» lausus Juhan-Mart Salumäe, kes kohtus Karl Kirdiga esimest korda siis, kui nad mõlemad Noorte Sotsiaaldemokraatide tegevuses kaasa lõid. «Karl on tasakaalukas inimene, kes kuulab ära kõik asjaosalised ega raiu oma arvamusega teistele sisse. Samas ei pelga ta oma positsioone tutvustada ja selgitada. Ta julgeb jääda ka eriarvamusele,» lisas ta ning ütles, et ilmselt on ka Tõrva osalt tänu Kirdile paremaks paigaks saanud.