Täna õhtul avatakse hansapäevad

"Ma ikkagi kutsun inimesi tulema, sest meie noored lavastajad, tantsijad ja näitlejad on avalavastuse nimel kõvast vaeva näinud," rääkis Kukk. "Meil on siin ka müügipunktid, kust saab sooja jooki. Kindlasti võtta kaasa koroonatõend ja isikut tõendav dokument. Pittu-pittu!"

Tänavu on hansapäevad augusti lõpus, sest sel ajal, kui ürituse toimumiskuupäeva pidi kindlaks määrama, oli olukord veel segane. "See oli mai algus, kui selgus, et me ei saa teha hansapäevi sellisel kujul, nagu soovime. Tol hetkel polnud ka piisavalt praktikat piirangutega ürituste korraldamiseks. Me otsisime oma tegemistes ja Viljandi suvekalendris mõistlikku auku, kus seda teha. Tundus, et selline suvelõpupidu oleks mõistlik, kahjuks suvi lõppes varem," kõneles Kukk.