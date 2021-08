Facebookis tegutsenud kelm pettis viljandlaselt välja üle 2000 euro

Politsei- ja piirivalve pressiteates on kirjas, et 19. augustil avastas Viljandimaal elav mees Facebookist ehitusmaterjalide müügipakkumise. Ta hakkas müüjaga suhtlema ning kui oli tehingus kokkuleppele jõudnud, kandis müüja kontole 2166 eurot. Hiljem selgus, et kaup meheni ei jõudnud ning ta oli petta saanud. Juhtunu kohta alustati kriminaalmenetlus.