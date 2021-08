Omavalitsused jagavad ranitsatoetusi

Viljandis on sellel aastal koolimineku toetuse suurus 150 eurot. Haridusspetsialist Riina Viileberg ütles, et toetust makstakse juhul, kui lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn vähemalt 12 kuud enne tema esmakordset kooliminekut. "Kui taotlejal on linna ees võlgnevusi, peetakse need väljamakstavast summast kinni," lisas ta.

Koolimineku toetuse saamiseks eraldi avaldust tegema ei pea, see esitatakse koos esimesse klassi astumise avaldusega. Taotluse peavad esitama need lapsevanemad, kelle laps ei alusta kooliteed Viljandi munitsipaalüldhariduskoolis.

Neljapäevaste andmete järgi saab Viljandis koolimineku toetust 164 last. Arv võib pisut kasvada, sest mõned avaldused on laekumata.

Põhja-Sakala valla ranitsatoetus on 150 eurot. Sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja ütles, et toetuse saamiseks on vaja teha eraldi avaldus. Laps ja vähemalt üks vanematest peab olema rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala valla elanik ning elama ühel aadressil. Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus esimesse klassi minemise aastal ajavahemikul 1.–30. septembrini.

Lilleoja ütlemist mööda pole praegu veel teada, kui paju toetuse saajaid on, see selgub septembri jooksul.

Viljandi vallas on ranitsatoetus 100 eurot. Seda saavad taotleda kõik lapsevanemad, kelle esimesse klassi minev laps on Viljandi valda sisse kirjutatud tänavu 1. juunist.

Haridusspetsialist Urmo Reitavi sõnutsi käib taotlemine elektroonselt, veebivormi täitmisega ja selleks kulub paar minutit. Neljapäevaks oli esitatud 81 taotlust ja neist 78 oli rahuldatud. Kolme taotluse puhul ei olnud laps valda sisse kirjutatud.