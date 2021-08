Kaspar Taimsoo kandideerib Viljandi volikokku

Taimsoo sõnul on Viljandi tema sünni- ja kodulinn ning olnud ka tippsportlase karjääri jooksul talle suureks toeks. "Nüüd on mul soov Viljandile tagasi anda ja panustada tema arengusse. Nii nagu Eesti 200, pean minagi oluliseks, et elu edeneks ka väikelinnades, elukeskkond oleks inimsõbralik ja, mis peamine, et inimesed ei lahkuks siit," märkis ta.