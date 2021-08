Valentine Alvre: vaja oleks arvamuste kompassi

MERESÕITJAD on õnnega koos: neil on võimalik ookeanidel ja meredel seilata kompassi abil. Enne seda võrratut suunanäitajat oli neil võimalik orienteeruda kas või põhjanaela järgi. Seda küll ainult pilvitu taeva korral, aga ikkagi. Tänapäeva arvamuste paljususes suuna hoidmine ja poole valimine muutub aga aina raskemaks. Paljude ootus ja lootus oli hiljutise Paide arvamusfestivali peal. Sai seal ju kuulata erinevaid seisukohti ja anti ka võimalus oma arvamus välja öelda. Kas aga arvamiste käigus ka tõde selgub? Milline see tõde üldse on ja kas sobib ka minule?