Põhja-Sakala vallavanem Jaanus Rahula ütles, et vallakodanikele tehtav soodustus on olnud ammu jutuks ning seda on soovinud nii volikogu kui kohalikud elanikud. «Tõrva vast avatud veekeskuses on pilet vallakodanikele soodsam. Oleme sealset praktikat uurinud ja mõtleme välja, kuidas samasugust asja Suure-Jaanis teha,» kõneles vallavanem.