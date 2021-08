Nii Siibak kui majaomanik Raul Alliksaar on veendunud, et juhtunu on mingil moel seotud viimase paari aasta jooksul linnas tehtud suurte tee- ja torutöödega. Linnavalitsusele saadetud kirjas seostab Alliksaar uputusi Tallinna ja Jakobsoni ristmiku ehitusega, samas on Vello Siibak pigem seda meelt, et kuna need algasid tänavu suvel, võib põhjus seotud olla hoopis Vaksali tänava remondiga.