Osaühingu Felkrem juhataja Toomas Sumeri ütles, et krematoorium on olnud avatud kuus aastat ning nii kaua töötanud ahi vajab peatselt remonti.

«Kavatseme teise ahju soetada järgmisel aastal ning siis lähebki praegune ahi remonti,» lausus ta. «Ühtlasi oleme seega arvestanud, et meil on alati vähemalt üks ahi töökorras ning me ei pea seda teenust mujalt tellima. Nii on alati võimalik üht ahju hooldada ning teist samal ajal kasutada.»