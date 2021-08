Uuest nädalast muutub liikluskorraldus Kesklinna kooli juures

Uus tänav on endiselt remondis ning Jakobsoni tänaval on kahesuunalise liikluskorralduse tõttu peatumine ja parkimine keelatud.

Viljandi teedespetsialist Heikki Teearu ütles, et Kõrgemäe tänav muutub ühesuunaliseks Jakobsoni ja Posti tänava vahel ning Posti tänav Kõrgemäe ja Väikse tänava vahel.

"Vanematel, kes toovad lapsi Kesklinna kooli algklasside majja aadressiga Jakobsoni tänav 42 on võimalik Jakobsoni tänavalt pöörata Kõrgemäe tänavale, et leida seal sobiv koht peatumiseks ja lapse autost väljalaskmiseks," selgitas Teearu. "Koolimaja juurest äraminekuks on kaks võimalust: kas sõita Kõrgemäe tänavast alla või mööda Posti tänavat kesklinna poole."