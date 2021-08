Täna algava Viljandi esimese rütmifestivali krooniks on Iisraelist pärit tunnustatud trummar Dan Mayo. FOTO: Erakogu

Täna õhtul saab avalöögi esimene Viljandi rütmifestival, mis toob nelja päeva jooksul linnaruumi rütmidest pakatavaid kontserte ja töötube ning festivalimelu. Esimese festivali fookus on trummidel. Kirsiks tordil on hinnatud trummar ja produtsent, Iisraelist pärit Dan Mayo. Sakala ajas juttu festivali programmijuhi Indrek Mälloga.

Viljandi rütmifestivali programmijuhi Indrek Mällo sõnul jäävad trummid laval alatihti tagaplaanile, seetõttu keskendub esimene rütmifestival just neile. FOTO: Rene Jakobson

Indrek Mällo, Viljandi kultuuriprogrammi lisanduva festivali fookuses on trummid. Miks just need instrumendid?