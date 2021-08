Triin Amuri sõnul on igal inimesel vähemalt üks asi, millesse ta on niivõrd kiindunud, et on valmis kasutama seda ükskõik kui kulunult, lõputult lappima ning väga suure hoole ja armastusega hoidma. «Olgu selleks lemmik teksapüksipaar, mängukaru, 40 aastat tagasi ostetud Moskvitš, Jaapani kimonote kogu, vanaema pärandatud pross või sangata teekann. Üks on kindel, selle asjaga seob meid oma lugu,» rääkis Amur.