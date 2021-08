Vihmasel pärastlõunal oli enne väljakuulutatud üritust linnavalitsuse ette kogunenud kümmekond inimest. Esialgu olid nad Sakalale oma mõtteid jagama üsna tõrksad, leides, et leht on jätnud osa teemasid ja nüansse kajastamata, kuid väikese selgituse järel nad leebusid ja rääkisid oma muredest. Juttu tuli valmimata Supeluse tänavast, Viljandi järve puhastamisest, kõnniteede kehvast seisukorrast ning Uue ja Tartu tänava projektist. Kõik kohaletulnud tõid esile aga selle, et rahvaga suhtlemisest jääb linnavalitsusel vajaka.