Lilli piiripunkt on jäänud paljudele eestlastele ja lätlastele paigaks, kus on igal aastal 23. augustil kokku saadud, et meenutada, pidada mõni kõne, laulda ning pilligi mängida. Alates Balti keti 20. aastapäevast on rahvale, kes sel päeval piirile on tulnud, ikka pakutud väikest kultuuriprogrammi. Sel päeval on piiril kõnet pidanud Eesti Vabariigi presidendid Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid ning Läti Vabariigi presidendid.