Pereisa tappis lapsepõlvetuttava ja uputas ta Viljandimaal metsajärve

Tol saatuslikul 2019. aasta 27. augustil tegi Alli (ohvri nimi on muudetud – toimetus) kodus koos emaga salatit ja pärast seda sõitis ta bussiga tosina kilomeetri kaugusele hambaarsti juurde. Raido päev Pärnumaal algas samuti normaalselt: hommikul käis ta lapsega lasteaiaga tutvumas, siis sõitis Viljandi maakonda tööle ja pärast käis läbi ka oma Viljandimaal asuvast talust.

«Alli helistas pärast hamba väljatõmbamist, et temaga on kõik korras ja ta jõuab veel poest läbi käia,» meenutas ema tütre kadumispäeva. Teist ja ühtlasi viimast korda rääkis ema tütrega siis, kui too poes oli.