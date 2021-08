Rattaklubi kutsub hooaja viimasele matkale

Hooaja jooksul vähemalt kaheksal matkal osalenute vahel loositakse 30 auhinda, mille on välja pannud Velomoto kauplus. Peaauhinnaks oleva jalgratta loosis osalemiseks peab rattasõidusõber olema osalenud kõigil 18 matkal. Osaluskordi on võimalik kontrollida veebilehel rattaklubi.ee.

"On suur heameel, et viljandlased võtsid virtuaalmatkade kontseptsiooni kiirelt omaks ning osalejaid oli virtuaalmatkadel rohkem kui hilisematel tavamatkadel," ütles rattaklubi president Kristjan Kivistik.

17 senisel matkal on registreeritud peaaegu 2500 osaluskorda, matkadest on osa võtnud 371 inimest ning keskmine matkaja on käinud seitsmel matkal. Kokku on läbitud rohkem kui 1,5 ringi ümber Maa – juba üle 64 000 kilomeetri.