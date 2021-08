Põhja-Sakala vallavanem Jaanus Rahula sõnas, et kuigi ta ei ole pidanud vajalikuks töötajatelt vaktsineerituse kohta küsida, on tal oma sõnul sellest üldpilt olemas, sest paljud on ise öelnud, et on end vaktsineerinud. Ta sõnas, et vallavalitsusel on plaan arutada, mida teha siis, kui keegi ei ole nõus end vaktsineerima.