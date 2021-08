Hansapäevade ajaks muudetakse linnas liikluskorraldust

Viljandi linnavalitsus teatas, et alates 27. augustist kella 6 kuni 29. augustini kella 20 on liikluseks suletud Tasuja puiestee. Hansalaada piirkond, mis hõlmab Kauba, Väike-Turu ja Lossi tänava lõigu Väike-Turu tänavast Pika tänavani, on liikluseks suletud alates 28. augustist kella 6 kuni 29. augustini kella 16.