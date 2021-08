EELMISE AASTA kevadel ei teadnud me COVID-inakkusest suurt midagi, ei olnud vaktsiine ega teadmist, millal need kasutusse jõuavad, mistõttu oli rangete piirangute kehtestamine peaaegu ainuvõimalik, mida riikide valitsused teha said. Nüüd on olukord muutunud ja piirangute teema vaja tõsta riiulisse, sest see hingamisteede nakkus on nagu iga teine ehk levib edasi, hoolimata kellaajast, asutuse tegevusvaldkonnast või sellest, kas tegemist on 49. või 51. külastajaga.