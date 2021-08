«Sel aastal läksid võistlused meil tavalisest veidi tagasihoidlikumalt. Kahjuks jäime nii mõnestki medalist või kohast tulises lõppvõistluses ilma ning praegune meie klubi tugevaim U-23 naine Helene Dimitrijev siirdus juba USA-sse õpingutele,» rääkis treener Ruth Vaar. «Rõõmustav on aga see, et meil on peale tulemas väga palju tublisid ja andekaid sõudjaid. Sel aastal võistles nii poiste kui tüdrukute kaheksapaatide arvestuses ainsana viljandlastel kaks paatkonda.»