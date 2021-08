"Jazzkaar" vallutab aida ning Viljandi tänavad ja kohvikud

"Jazzkaarel" on eraldi linnaruumiprojekt. Erinevaid džässmuusikuid saab teisipäeval kuulda kell 11 Viljandi turul, kell 12 Rohelise Maja kohvikus, kell 13 Ormissoni restoranis, kell 15.30 Centrumis, kell 16.30 Myfitnessi spordiklubis ja kell 17.30 Rannakohvikus.

Teisipäeval astub pärimusmuusika aidas üles Prantsuse-Süüria flöödimängija ja lauljatar Naïssam Jalal. "Jazzkaare" kodulehel on kirjas, et piiramatust uudishimust kantud otsingutes kombineerib ta virtuoosselt eri muusikakultuure ja esteetilisi kõlavälju. Jalali rohked projektid, mille märksõnad on muusikaline pühendumine ning selle teenistusse rakendatud loovus, üllatavad alati oma originaalsuse, eheduse ja kunstiliste taotlustega.

Neljapäeval on pärimusmuusika aidas kontsert "London-Tallinn Cosmic Bridge". Eesti kitarrist ja helilooja Jaak Sooäär kohtus Lääne-Ukrainast pärit harfimängija Alina Bzhezhinska ja India basskitarristi Shri Sriramiga Londonis 2019. aasta veebruaris Barbicani keskuses improvisatsiooniorkestri The Third Orchestra sessioonil. "Jazzkaarel" saab teoks Sooääre unistus nende väga loominguliste ja mitmekülgsete muusikutega taas koos esineda. Neile lisandub üks tuntumaid Eesti noorema põlvkonna trummareid Karl-Juhan Laanesaar.