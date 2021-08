Täna hommikuks on vaktsineerimisi tehtud 710 288 inimesele, kellest 97 066-l on kuur pooleli ja 613 222-l lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 4134 doosi, kokku on manustatud 1 239 846 vaktsiinidoosi. Täisealistest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 63 protsenti.