Algas finantspettusevastane kampaania "Ei, aitäh!"

Politsei pressiteatest võib lugeda, et Eesti inimestele on viimase aasta jooksul helistanud kelmid, kes tutvustavad end pangatöötajana ja petavad välja suuri summasid. Samuti levivad laialt libainvesteerimispakkumised. Massiivne petukõnede laine on murettekitav ka seetõttu, et paljudele inimestele makstakse septembrist välja teise pensionisambasse kogunenud raha, millest petturid on teadagi samuti huvitatud. Kelmid üritavad telefoni teel inimestelt välja petta ligipääsu pangakontole või pakuvad fantastilisi investeerimisvõimalusi, misjärel teevad ohvrid ise makseid petturite kontodele. Kõik see käib lihtsamalt, kui me ettegi kujutame.

"Otsustasime võtta kampaania fookusesse just petukõned ning investeerimispettused, sest need on praegu kõige levinumad pangakliente kimbutavad skeemid," ütles pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm. "Soovime kampaania abil näitlikustada petukõnesid ja võimaldada inimesel seda ära tunda ning jagame nõuandeid petukõnele reageerimiseks. Kelmid on suurepärased manipulaatorid, kellega ei tohi mingil juhul vestlusesse laskuda. Kui keegi küsib telefoni teel teie internetipanga kasutajatunnust või pakub fantastilist investeerimisvõimalust, tuleb öelda lihtsalt "Ei, aitäh!" ning panna toru hargile."

Põhja prefektuuri kelmuste ja majanduskuritegude talituse juhi Paul Pihelgase sõnul on Eestis kaks levinumat petuskeemi, mille tõttu on ainuüksi selle aasta seitsme kuuga inimesed kaotanud 3,2 miljonit eurot. "Paljud eestimaalased saavad peatselt kätte oma teise samba säästud, seega on eriti oluline, et kõik inimesed oskaksid libakõnesid ja muid petuskeeme ära tunda ja end kaitsta nende kuritegude eest."

Pihelgase sõnul on selle aasta seitsme kuuga politsei registreerinud 313 kuritegu, mis on toime pandud "kõne pangast" kelmuseskeemi järgi, sellega on tekitatud kahju kogusummas üle 1,2 miljoni euro. Ainuüksi juulis registreeris politsei 84 sellist kelmust, kahjusumma on ligi 356 000 eurot. Investeerimispettuste ohvriks on tänavu langenud 184 inimest, kogukahju on üle 2 miljoni euro.