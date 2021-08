Linnavalitsus lükkas Tartu tänava puude saatuse üle otsustamise edasi

Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul andis arhitektuuriamet linnavalitsuse liikmetele põhjaliku ülevaate ideedest, mis Tartu tänava ehituse kohta on viimase paari nädala jooksul laekunud. "Väga erinevad olid need mõtted," kirjeldas Märtin. "Seal oli hästi erinevaid nägemusi, mismoodi Grand Hoteli ja Sakala toimetuse esine peaksid välja nägema."

Et aga ehitusfirma on andnud märku, et puid sel nädalal puutuma ei pea ning töid koos sellega veel seisata ei tule, jäi otsus Tartu tänava kohta sündimata. Märtin nentis, et tema isiklik eelistus oleks olnud otsus nüüd ära teha, kuid et infot oli palju, võttis linnavalitsus mõtlemisaega.